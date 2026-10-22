Робот робота везёт: беспилотные КамАЗы доставили в Казань участников «Битвы роботов»

Шесть штук от разработчиков из России, Бразилии, Китая и Индии

Впервые в России роботов для чемпионата «Битва роботов» доставили беспилотные КАМАЗы, сообщает Минцифры Татарстана. Автомобили выехали из Москвы вчера, 21 октября, а сегодня они доставили в Казань роботов, которых будут использовать участники финала международного чемпионата «Битва роботов» в рамках Kazan Digital Week.

Основную часть пути грузовики прошли автономно по беспилотному логистическому коридору на трассе М-12 «Восток» под контролем Ситуационно-информационного центра Минтранса. Специалисты наблюдали в режиме реального времени с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС», где находится машина и как она движется по маршруту.

Шесть боевых роботов массой до 110 килограммов, которых привезли беспилотные КАМАЗы, создали инженерные команды из России, Бразилии, Китая и Индии. В их числе — ABDUCOW из бразильского города Итажуба, Iron Scrap из китайского Шэньчжэня и GODSPEED, созданный командой из Пудучерри (Индия). Российскую разработку представляет «Мабой» из Перми, созданный участниками российских и международных чемпионатов.

В 2026 году организаторы «Битвы роботов» получили 307 заявок, а в полуфинал вышли 144 команды из 11 стран. Отборочные этапы прошли в Москве в двух категориях: роботы весом до 110 килограммов и мини-роботы до 1,5 килограмма. Финал международного чемпионата состоится 31 октября в выставочном центре «Казань Экспо».