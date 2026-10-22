Hugging Face выпустила ИИ-модель для анализа ДНК, которая объясняет возможный вред мутаций
Carbon-X обучили на 302 млрд токенов генетических последовательностей и биологических текстов: модель с открытым кодом можно запускать локально, не передавая чувствительные данные внешним сервисам
Hugging Face представила Carbon-X — открытую языковую модель, которая позволяет задавать вопросы о ДНК на обычном языке и получать не только прогноз, но и его объяснение. Например, можно передать модели генетическую последовательность и спросить, может ли определённая мутация быть вредной. Carbon-X также способна генерировать новые последовательности ДНК, что потенциально полезно для исследований в области генной терапии.
Модель создана на основе Alibaba Qwen3-14B и насчитывает около 14,8 млрд параметров. Для её обучения использовали 302 млрд токенов, включавших последовательности ДНК, английский текст и материалы по биологии. В разработке участвовали Институт генетики и медицины Телетон и Неаполитанский университет имени Фридриха II в Италии, а также китайская Zhongguancun Academy. По словам старшего научного сотрудника Hugging Face Льюиса Танстолла, вирусы исключили из обучающих данных, чтобы снизить риск непредусмотренного использования модели.
Открытая лицензия Apache 2.0 позволяет исследовательским группам запускать Carbon-X на собственном оборудовании. Весовые параметры модели помещаются на одну видеокарту с 80 ГБ памяти, поэтому для работы с ней не обязательно отправлять генетические данные на внешние серверы.
По результатам внутренних тестов Hugging Face, Carbon-X набрала в среднем 66,7%, немного уступив модели OpenAI GPT-6.1 Sol с результатом 67,5%. Компания также заявляет о значительно меньшей стоимости одного задания.
У модели пока есть существенные ограничения: Carbon-X не проходила клиническую проверку, её прогнозы ещё не подтверждены лабораторными экспериментами, а сама Hugging Face не рекомендует использовать её для принятия медицинских решений. Проект ориентирован прежде всего на исследовательскую работу и развитие персонализированной медицины, в которой генетические данные могут помогать подбирать подходы с учётом особенностей конкретного человека. О запуске Carbon-X компания объявила через несколько недель после сообщения о планируемой покупке Hugging Face компанией Nvidia за $12,9 млрд, завершить сделку ожидается в первой половине 2027 года.