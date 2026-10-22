Hugging Face выпустила ИИ-модель для анализа ДНК, которая объясняет возможный вред мутаций

Carbon-X обучили на 302 млрд токенов генетических последовательностей и биологических текстов: модель с открытым кодом можно запускать локально, не передавая чувствительные данные внешним сервисам

Hugging Face представила Carbon-X — открытую языковую модель, которая позволяет задавать вопросы о ДНК на обычном языке и получать не только прогноз, но и его объяснение. Например, можно передать модели генетическую последовательность и спросить, может ли определённая мутация быть вредной. Carbon-X также способна генерировать новые последовательности ДНК, что потенциально полезно для исследований в области генной терапии.

Модель создана на основе Alibaba Qwen3-14B и насчитывает около 14,8 млрд параметров. Для её обучения использовали 302 млрд токенов, включавших последовательности ДНК, английский текст и материалы по биологии. В разработке участвовали Институт генетики и медицины Телетон и Неаполитанский университет имени Фридриха II в Италии, а также китайская Zhongguancun Academy. По словам старшего научного сотрудника Hugging Face Льюиса Танстолла, вирусы исключили из обучающих данных, чтобы снизить риск непредусмотренного использования модели.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Открытая лицензия Apache 2.0 позволяет исследовательским группам запускать Carbon-X на собственном оборудовании. Весовые параметры модели помещаются на одну видеокарту с 80 ГБ памяти, поэтому для работы с ней не обязательно отправлять генетические данные на внешние серверы.

По результатам внутренних тестов Hugging Face, Carbon-X набрала в среднем 66,7%, немного уступив модели OpenAI GPT-6.1 Sol с результатом 67,5%. Компания также заявляет о значительно меньшей стоимости одного задания.

У модели пока есть существенные ограничения: Carbon-X не проходила клиническую проверку, её прогнозы ещё не подтверждены лабораторными экспериментами, а сама Hugging Face не рекомендует использовать её для принятия медицинских решений. Проект ориентирован прежде всего на исследовательскую работу и развитие персонализированной медицины, в которой генетические данные могут помогать подбирать подходы с учётом особенностей конкретного человека. О запуске Carbon-X компания объявила через несколько недель после сообщения о планируемой покупке Hugging Face компанией Nvidia за $12,9 млрд, завершить сделку ожидается в первой половине 2027 года.