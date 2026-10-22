Palantir заявила, что у неё и правительства США нет дистанционного механизма отключения ИИ-модели ⁠ 2

Palantir заявила, что у неё и правительства США нет технической возможности дистанционно отключить Maven — систему искусственного интеллекта, используемую командованием НАТО для анализа данных. Об этом агентству Reuters сообщил Луис Мосли, руководитель британского и европейского подразделений компании. По его словам, заказчики самостоятельно управляют программным обеспечением и могут использовать его без участия Palantir.

Решение о привлечении сотрудников компании к эксплуатации системы также остаётся за заказчиком. Если такие специалисты работают с программой, они должны быть гражданами соответствующей страны и иметь необходимые допуски.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Глава киберкомандования немецкой армии Томас Даум заявил, что доступ сотрудников частной компании к национальной военной базе данных неприемлем, а французская служба внутренней разведки переходит на программное обеспечение местной компании ChapsVision. Таким образом, даже если система технически может работать без участия поставщика, европейские страны продолжают искать способы снизить зависимость критически важных структур от американских технологий.

Maven объединяет данные со спутников, радаров и других датчиков, помогая получать более полную картину и принимать решения.

Германия и Франция пока не стали внедрять Maven в собственных вооружённых силах. Глава киберкомандования немецкой армии Томас Даум заявил изданию Handelsblatt, что доступ сотрудников Palantir к национальным базам данных неприемлем. Французская служба внутренней разведки переходит на программное обеспечение местной компании ChapsVision.