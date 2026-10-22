Мастера и товары по соседству: «Авито» тестирует новый сервис

Команда «Авито» тестирует сервис «Авито Соседи», который помогает находить проверенных специалистов и покупать недорогие вещи у жителей своего дома или района. Новый раздел доступен примерно 5 млн пользователей по всей России, указавших адрес в профиле. О запуске рассказали на конференции для представителей ремонтного и строительного бизнеса «Все для стройки бизнеса».

В сервисе собраны объявления мастеров, которые уже работали у соседей и получили высокие оценки и положительные отзывы. Таким образом, пользователи могут выбирать исполнителей по рекомендациям жителей поблизости, не обращаясь за советами в домовые чаты. Радиус поиска зависит от города, плотности населения, района и категории услуги и составляет от нескольких десятков до нескольких сотен метров.

В период тестирования доступны специалисты по ремонту, уборке, перевозкам, обслуживанию техники, а также няни, репетиторы, тренеры, автоинструкторы, фотографы и другие исполнители. Найти раздел можно на главной странице «Авито Услуг», страницах категорий и в поисковой выдаче.

Кроме того, «Авито» планирует добавить объявления о вещах, которые соседи готовы отдать бесплатно или продать не дороже 500 рублей. Забрать их можно будет самостоятельно, без расходов на доставку.

По данным исследования «Авито Услуг», каждый пятый опрошенный обращается к соседям за рекомендациями при выборе мастера. В дальнейшем компания намерена расширить проект и развивать поиск товаров и услуг на основе соседского опыта.