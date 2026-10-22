Проверка показала, что уязвимыми оказались 70% приложений, созданных для американского оборонного подрядчика, и 59% — для китайского

ИИ-модель Alibaba создавала уязвимый код для США чаще, чем для Китая — после настройки разница исчезла

Китайская компания Alibaba столкнулась с неожиданным результатом проверки своей модели искусственного интеллекта: при генерации приложений для американского оборонного подрядчика она чаще выдавала код с уязвимостями, чем при работе для китайского заказчика. Об этом сообщила компания Hirundo, специализирующаяся на безопасности ИИ-моделей.

Источник изображения: сгенерировано Muse

В первоначальном тестировании уязвимости обнаружили в 70% приложений для американской компании и в 59% приложений для китайской. Результат указывал на разницу между двумя группами заданий, однако сам по себе не доказывал, что модель намеренно отдавала предпочтение одной стороне.

После изменения параметров модели разница исчезла. Это показывает, что результаты генерации уязвимого кода могли зависеть от настроек модели, а не только от того, для какого заказчика она писала приложения.

Проверка касалась Qwen3-Coder — модели Alibaba для генерации программного кода.