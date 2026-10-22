Новый флагман Samsung W27 показали на фото

Samsung готовит складной смартфон W27 для китайского рынка — это будет премиальная версия модели, известной во всем мире как Galaxy Z Fold 8 Ultra. Причем никаких изменений по технической части не ожидается, а премиальность в линейке W в основном выражается в золотистых акцентах в оформлении элементов корпуса. Судя по снимку, опубликованному инсайдером Ice Universe, у Samsung W27 в золотистый окрашен блок камеры.

Samsung W27 должен прийти на смену Samsung W26, который построен на базе Galaxy Z Fold 6. Официальная премьера новинки ожидается 29 октября.