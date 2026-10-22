Будущее наступает: беспилотные Tesla Cybercab без руля и педалей поступят в продажу до конца 2026 года ⁠ 1

Компания Tesla объявила о скором начале продаж своего беспилотного такси Cybercab, машина направятся клиентам к концу этого года.

Этот двухместный автономный автомобиль золотистого цвета не имеет руля и других традиционных органов управления, и в настоящее время федеральные регулирующие органы США изучают, соответствует ли он стандартам безопасности транспортных средств.

Вице-президент Tesla по разработкам Ларс Морави заявил, что все находящиеся в настоящее время в производстве Cybercabs поставляются в собственный парк беспилотных такси Tesla. По мере расширения парка компания будет «поставлять клиентам полностью разработанные беспилотные автомобили», добавив, что начнет с небольших партий.

Источник изображения: ithome // Tesla

Морави добавил, что по мере того, как Tesla будет постепенно накапливать опыт в поставках, частной собственности и эксплуатации своего парка беспилотных автомобилей, она впоследствии расширит производство.

На презентации своего Cybercab в Остине в прошлом месяце Tesla впервые предложила продавать свой беспилотный автомобиль третьим сторонам, а также запустила онлайн-форму регистрации для заинтересованных автономных такси.