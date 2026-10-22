CATL и Huawei научат машины самостоятельно менять батареи за 99 секунд

Партнёры планируют вывести на рынок пять моделей со сменными аккумуляторами в 2027 году

CATL заключила стратегическое соглашение с Yinwang — дочерней компанией Huawei, занимающейся автомобильными технологиями, — и подразделением Chocolate Swap. Договор подписали 19 октября 2026 года.

Стороны намерены объединить системы интеллектуального вождения Huawei с сетью станций автоматической замены аккумуляторов CATL. Электромобили смогут самостоятельно находить такие станции, заезжать внутрь и точно позиционироваться для проведения операции.

Источник изображения: carnewschina // CATL

По заявлению компаний, замена разряженной батареи на заряженную будет занимать всего 99 секунд. После завершения процедуры автомобиль сможет самостоятельно покинуть станцию. Для реализации этого сценария планируется связать данные автомобиля, зарядной инфраструктуры и облачных сервисов. Такой подход должен упростить использование технологии сменных аккумуляторов и расширить её применение в легковых электромобилях.

В 2027 году партнёры рассчитывают представить пять моделей со сменными батареями. Первой станет автомобиль совместного бренда Epicland, созданного Dongfeng и Huawei. Бренд Aistaland, объединяющий GAC и Huawei, также включил такие машины в планы развития. По состоянию на 29 сентября 2026 года CATL располагала 2520 станциями Chocolate Swap в 200 городах.