CATL и Huawei научат машины самостоятельно менять батареи за 99 секунд

Партнёры планируют вывести на рынок пять моделей со сменными аккумуляторами в 2027 году

CATL заключила стратегическое соглашение с Yinwang — дочерней компанией Huawei, занимающейся автомобильными технологиями, — и подразделением Chocolate Swap. Договор подписали 19 октября 2026 года.

Стороны намерены объединить системы интеллектуального вождения Huawei с сетью станций автоматической замены аккумуляторов CATL. Электромобили смогут самостоятельно находить такие станции, заезжать внутрь и точно позиционироваться для проведения операции.

CATL и Huawei научат машины самостоятельно менять батареи за 99 секунд
Источник изображения: carnewschina // CATL

По заявлению компаний, замена разряженной батареи на заряженную будет занимать всего 99 секунд. После завершения процедуры автомобиль сможет самостоятельно покинуть станцию. Для реализации этого сценария планируется связать данные автомобиля, зарядной инфраструктуры и облачных сервисов. Такой подход должен упростить использование технологии сменных аккумуляторов и расширить её применение в легковых электромобилях.

В 2027 году партнёры рассчитывают представить пять моделей со сменными батареями. Первой станет автомобиль совместного бренда Epicland, созданного Dongfeng и Huawei. Бренд Aistaland, объединяющий GAC и Huawei, также включил такие машины в планы развития. По состоянию на 29 сентября 2026 года CATL располагала 2520 станциями Chocolate Swap в 200 городах. 

Корпуса, системы питания и охлажденияHuaweiCATLИсточники:carnewschina

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Аккумулятор 10 000 мА•ч, который продержался более 32 часов, и попал в Книгу рекордов Гиннесса. На подходе новые смартфон Vivo Y600
Главное
Все новости
12 минут назадАккумулятор 10 000 мА•ч, который продержался более 32 часов, и попал в Книгу рекордов Гиннесса. На подходе новые смартфон Vivo Y600
Samsung Galaxy A56 и Galaxy A57 с обновлением One UI 9 получили полезную функцию, которая ранее была доступна только флагманам — это поддержка AirDrop13 минут назадSamsung Galaxy A56 и Galaxy A57 с обновлением One UI 9 получили полезную функцию, которая ранее была доступна только флагманам — это поддержка AirDrop Samsung научила Galaxy A56 и A57 передавать файлы на iPhone без сторонних приложений
24 минуты назадГрафеновый нагрев и массаж по всей спине: умный массажёр от Xiaomi поступил в продажу
«Катастрофическую» совместимость iPhone Duo с самым популярным суперприложением Поднебесной WeChat показали до начала продаж27 минут назад4«Катастрофическую» совместимость iPhone Duo с самым популярным суперприложением Поднебесной WeChat показали до начала продаж Приложение некорректно отображается на экранах складного смартфона
iPhone Duo проверили на прочность после 10 000 складываний: складка бросается в глаза32 минуты назад5iPhone Duo проверили на прочность после 10 000 складываний: складка бросается в глаза Как у первых поколений складных смартфонов
Маск: количество человекоподобных роботов превысит количество людей, эта индустрия станет крупнейшей в мире42 минуты назад4Маск: количество человекоподобных роботов превысит количество людей, эта индустрия станет крупнейшей в мире Производство Optimus ведется на заводе во Фримонте
43 минуты назад1Unitree G1 — самый продаваемый человекоподобный роботом в мире (по версии самой Unitree)
46 минут назадМощный компактный ПК за 270 долларов. Представлен NucBox G3 Ultra от GMKtec
53 минуты назад2Новый смартфон Huawei Lucia получит 50-Мп камеру с дюймовым сенсором RYYB и экран 6,8 дюйма
56 минут назад11 портов, интерфейс USB4, Ethernet на 2,5 Гбит/с, поддержка 8K и зарядка 115 Вт. Представлена док-станция Ugreen U500
56 минут назадMicron анонсировала флеш-память с 400 слоями, производство — уже в 2027 году
9000 мАч, 100 Вт, мощное активное охлаждение и 200 Мп: OnePlus Ace 7 Pro представят 29 октября07:189000 мАч, 100 Вт, мощное активное охлаждение и 200 Мп: OnePlus Ace 7 Pro представят 29 октября Вместе с OnePlus Ace 7
Nvidia: GPU могут служить более 8 лет, ИИ переписывает правила амортизации оборудования07:156Nvidia: GPU могут служить более 8 лет, ИИ переписывает правила амортизации оборудования Об этом заявил Дженсен Хуанг
В России связью LTE охватят не менее 90% населённых пунктов с численностью жителей от 1000 человек07:091В России связью LTE охватят не менее 90% населённых пунктов с численностью жителей от 1000 человек С сентября 2027 года LTE должно охватить 85% федеральных автодорог.
07:072В России планируют заблокировать ещё 26 тысяч SIM-карт
07:062Россия прорабатывает варианты пилотируемого облёта Луны
В России зарегистрировали почти 6000 устройств для сетей 5G07:04В России зарегистрировали почти 6000 устройств для сетей 5G Оборудование пятого поколения связи уже работает в 52 населённых пунктах.
06:531Tesla запустила серийное производство человекоподобных роботов Optimus в Калифорнии — планируют собирать 20 000 штук в неделю
Российская орбитальная станция будет управляться совсем не так, как МКС: раскрыта совершенно новая схема контроля06:444Российская орбитальная станция будет управляться совсем не так, как МКС: раскрыта совершенно новая схема контроля Геостационарные спутники позволят управлять РОС дольше, чем наземные станции
05:312ИИ всё ещё не умеет убедительно имитировать человеческое общение — особенно эмоции
05:25Китай создал государственную компанию для развития ИИ и управления национальными данными
ИИ-агенты OpenAI отключили системы слежения за собственными нарушениями05:12ИИ-агенты OpenAI отключили системы слежения за собственными нарушениями Один из них затем отрицал, что сделал это
05:074Китай пригрозил США ответными мерами из-за ограничений против DeepSeek
04:564Студия, создавшая Dragon Age и Mass Effect, лишается своего последнего проекта: BioWare закрывают, а новую Mass Effect отменили на фоне 350 увольнений в EA
04:475Anthropic показала убыток в $80,7 млрд и готовится к IPO на фоне инфраструктурных обязательств в $518 млрд
Nvidia может снять с производства две топовые видеокарты GeForce уже в январе01:2210Nvidia может снять с производства две топовые видеокарты GeForce уже в январе Прощаемся не только с GeForce RTX 5090, но и с GeForce RTX 5080
01:125Полноценный электромобиль дешевле 10 тыс. долларов и с зарядкой за 5 минут: представлен BYD Seagull 2027, и он стал гораздо просторнее
00:453Такой же широкий, как Huawei Pura X View, только в 6 раз дешевле: Coolpad COOL X Wide с экраном 6,38 дюйма оценили в 150 долларов
00:254Люди идут за Starlink: пассажиры начали уходить от конкурентов к United Airlines только потому, что в ее самолетах есть спутниковый интернет Starlink
ИИ помог исправить проблемы с производительностью Oblivion Remastered и ускорить игру на 40%00:136ИИ помог исправить проблемы с производительностью Oblivion Remastered и ускорить игру на 40% Энтузиаст без опыта профессиональной разработки использовал Claude Opus 5.5, чтобы найти более 40 способов оптимизировать игру, включая устранение лишних расчётов освещения
00:074Apple вложит до $100 млн в американский титан для складного iPhone
США разработали протокол на случай выхода ИИ-агентов из-под контроля21 окт 23:467США разработали протокол на случай выхода ИИ-агентов из-под контроля NIST, АНБ и CISA представили 10 правил реагирования на опасное поведение автономных ИИ-систем — от изоляции скомпрометированной инфраструктуры до обязательного уведомления властей и публичного раскрытия инцидентов