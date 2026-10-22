Финны сделали батарею, которая почти не теряет энергию на морозе и не требует подогрева: аккумулятор Donut Lab сохранил 93% заряда при -30 °C ⁠ 3

Финская Donut Lab представила результаты испытаний аккумуляторного модуля, который сохранил около 93% энергии при температуре -30 °C, при этом в системе не использовался подогрев или какая-то другая система терморегулирования. Тестирование провёл финский исследовательский центр VTT. Проверяли модуль из 14 аккумуляторных ячеек первого поколения Donut Battery.

При температуре 25 °C модуль отдал 1354 Вт·ч энергии, а после пяти часов при -30 °C — 1254 Вт·ч. Таким образом, сохранение энергии составило около 93%. При этом ёмкость по заряду снизилась значительно меньше: с 27,77 до 26,8 А·ч, то есть сохранилось примерно 97% исходного значения.

Испытания проводились при одинаковой скорости разряда 1C, соответствующей разряду номинальной ёмкости примерно за час. Модуль работал при номинальном напряжении 48 В и оснащался небольшой системой управления аккумулятором. Нагревательных элементов, теплоизоляции, охлаждения и других средств терморегулирования не было. После пяти часов в климатической камере датчики подтвердили, что температура внутри модуля достигла -30 °C.

Разница между сохранением ёмкости и энергии объясняется падением напряжения при разряде на холоде. Ампер-часы показывают количество отданного электрического заряда, а ватт-часы учитывают ещё и напряжение. Поэтому модуль сохранил около 97% заряда, но отдал лишь около 93% первоначальной энергии.

Испытания на холоде завершили серию проверок ячеек первого поколения Donut Battery, в которую также входили исследования быстрой зарядки, работы при температуре 100 °C, саморазряда, изменения объёма и плотности энергии. Сейчас компания работает над тяговыми батареями следующего поколения.