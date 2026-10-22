9000 мАч и 200 Мп. AnTuTu слил характеристики Honor 700 Pro

Новинку представят в ноябре вместе с двумя другими моделями линейки

Появились подробности о будущем смартфоне Honor 700 Pro, причем на этот раз данные слил не инсайдер, а AnTuTu. В заметке на страничке бенчмарка сказано, что официальная премьера состоится в ноябре, а моделей в линейке Honor 700 будет три. Но характеристики указаны только для Honor 700 Pro.

9000 мАч и 200 Мп. AnTuTu слил характеристики Honor 700 Pro
Источник изображения: ИИ/AnTuTu через Gizmochina

Эта модель получит аккумулятор емкостью 9000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. Разрешение основной камеры составит 200 Мп, а модуле с перископным объективом будет использоваться 50-мегапиксельный датчик.

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Источник изображения: Скриншот странички AnTuTu в соцсети Weibo через Gizmochina

Смартфон получит экран с диагональю 6,57 дюйма и разрешением 1,5К. Но будет и второй экран — он разместится на тыльной панели корпуса. Диагональ экрана составит 1,72 дюйма, а функциональность, судя по всему, будет такой же, как у экрана Xiaomi 18 Pro.

Мобильные телефоныHonorAnTuTuИсточники:Gizmochina

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