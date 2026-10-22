В США предложили построить АЭС мощностью 6,6 ГВт сразу из шести реакторов — стройку хотят начать в 2028 году

Но сроки зависят от получения федеральных разрешений

Американская компания The Nuclear Company предложила построить в округе Льюис на востоке Кентукки крупный ядерный энергетический комплекс Prosperity One, рассчитанный максимум на шесть реакторов Westinghouse AP1000. Их совокупная мощность может составить около 6,6 ГВт. Компания заявляет, что намерена получить необходимые федеральные разрешения и начать строительство в 2028 году. Если проект реализуют полностью, он станет одним из крупнейших ядерных энергетических комплексов в мире.

Площадку на берегу реки Огайо компания уже контролирует и готовит инженерные, экологические, коммерческие и регуляторные материалы для продвижения проекта. В план работ входят подробное изучение территории, геотехнические изыскания, оценка воздействия на окружающую среду, проработка подключения к электросетям и подготовка документов для лицензирования. Начало строительства в 2028 году остаётся целевым сроком: оно зависит от согласований с федеральными ведомствами, включая Комиссию по ядерному регулированию США.

В США предложили построить АЭС мощностью 6,6 ГВт сразу из шести реакторов — стройку хотят начать в 2028 году
Источник изображения: сгенерировано Muse

В качестве реакторной технологии выбрана AP1000 — разработка Westinghouse, применяемая на современных атомных электростанциях. Однако компания не представила в исходном сообщении окончательного графика ввода реакторов в эксплуатацию. Масштаб проекта потребует не только сооружения самих энергоблоков, но и решения вопросов водоснабжения, транспортной инфраструктуры, жилья, аварийной готовности и воздействия на окружающую среду.

The Nuclear Company рассчитывает, что проект привлечёт в регион промышленные инвестиции, создаст квалифицированные рабочие места и расширит налоговую базу округа. Местные власти также продвигают инициативу по получению статуса территории, готовой к размещению ядерной энергетики: в июле руководство округа начало соответствующую процедуру, а после общественных обсуждений поддержало подачу заявки в Управление по развитию ядерной энергетики Кентукки. Компания работает с землевладельцами и местными представителями над подготовкой площадки.

Prosperity One вписывается в планы США по наращиванию производства электроэнергии и восстановлению возможностей страны строить атомные станции в крупном масштабе. The Nuclear Company указывает, что её подразделение по обслуживанию выполняло работы более чем на 40% действующих американских АЭС.

Наука и космосАЭСЭкологияЯдерная энергетикаИсточники:interestingengineering

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