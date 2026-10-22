Helion получила $175 млн на полупроводники, которые могут удвоить выработку её термоядерных электростанций

Американский стартап создаст производство высоковольтной силовой электроники в США, чтобы сократить потери при прямом преобразовании энергии термоядерных реакций в электричество

Американская компания Helion, разрабатывающая термоядерные электростанции, получила $175 млн федерального финансирования на разработку и производство современных полупроводников и силовой электроники. По словам генерального директора и сооснователя компании Дэвида Киртли, сокращение потерь электричества в этих компонентах вдвое может удвоить выходную мощность термоядерной установки. Сейчас, по оценке Helion, на преобразовании и передаче энергии теряется около 5–10% электричества, проходящего через соответствующие устройства. Финансирование рассчитано на три года и предоставлено Министерством торговли США в рамках закона CHIPS Act о поддержке полупроводниковой отрасли.

Helion планирует создать автоматизированные мощности: более $100 млн направят на исследования и разработку полупроводников и передовых технологий корпусирования в Вашингтоне, а около $80 млн — на разработку оборудования, конструкций и технологических процессов в Вермонте совместно с GlobalFoundries. Отдельно Helion объявила о привлечении $50 млн частных инвестиций, не раскрыв имя инвестора. Всего же компания привлекла более $3,2 млрд.

Helion получила $175 млн на полупроводники, которые могут удвоить выработку её термоядерных электростанций
Источник изображения: Helion

Повысить эффективность силовой электроники особенно важно для технологии Helion, которая должна преобразовывать энергию термоядерной реакции в электричество напрямую, без традиционной схемы с нагревом воды, паровой турбиной и генератором. В установке компании плазма разгоняется магнитными полями с двух сторон камеры, после чего потоки сталкиваются и дополнительно сжимаются. При термоядерной реакции плазма расширяется и взаимодействует с магнитным полем; возникающая энергия улавливается магнитами и конденсаторами и преобразуется в электричество. Полупроводники управляют быстрыми высоковольтными импульсами, необходимыми для работы этой системы, поэтому потери в силовой электронике напрямую влияют на общую эффективность установки.

Новые компоненты не успеют попасть в первую электростанцию Helion — Orion: Киртли признал, что исследования по федеральному контракту не завершатся к её запуску. Компания торопится построить Orion, чтобы выполнить обязательство начать поставлять электроэнергию Microsoft из сети к 2028 году. Helion рассчитывает, что новые технологии улучшат следующие установки и сделают их конкурентоспособнее на рынке электроэнергии.

Разработка может найти применение и за пределами термоядерной энергетики — в электромобилях, промышленном оборудовании, передаче электроэнергии и других системах, которым нужны высоковольтные импульсы и эффективное преобразование мощности.

Наука и космосЭнергетикаПолупроводникиТермоядерный синтезИсточники:techcrunch

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