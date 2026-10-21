Тонкий магнитный аккумулятор для iPhone Duo выпустили гораздо раньше срока

Магнитный внешний аккумулятор Baseus PicoGo Air AM72, разработанный для складного смартфона Apple iPhone Duo, появился на Amazon раньше запланированного срока.

Аксессуар представили в сентябре и собирались начать продавать в конце ноября, однако теперь его можно приобрести за $80. Толщина устройства в самой тонкой части составляет всего 7,9 мм, а ёмкость достигает 5000 мА•ч.

Источник изображения: gizmochina // Baseus

Конструкция аккумулятора адаптирована под размеры сложенного iPhone Duo, поэтому он шире многих стандартных моделей с магнитным креплением. Беспроводная зарядка поддерживает Qi2 мощностью до 15 Вт, а через порт USB-C можно подавать до 25 Вт. Для фиксации смартфона предусмотрены магниты силой 12 Н, а функция PowerSense NFC позволяет быстро проверять состояние батареи. Система терморегуляции помогает поддерживать стабильную работу при беспроводной зарядке.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава в цвете Star Titanium Silver. Приподнятая площадка оставляет небольшой зазор между аккумулятором и смартфоном, обеспечивая дополнительное пространство для охлаждения.