Samsung Galaxy S27 Ultra, обозначенный каталожным номером SM-S958, сертифицирован UL Demko. Технические данные из этого сертификата подтвердили мощность зарядки — она составляет 60 Вт (20 В 3 А), что соответствует мощности зарядки Galaxy S26 Ultra.

Таким образом, Samsung пока не собирается увеличивать скорость зарядки своего будущего флагмана: компания лишь недавно перешла с 45 на 60 Вт, поэтому очередного скачка мощности, судя по сертификации, ждать не стоит. Galaxy S26 Ultra при зарядке на 60 Вт набирает около 75% за 30 минут, а полная зарядка занимает примерно 52 минуты. Впрочем, это не значит, что Galaxy S27 Ultra будет заряжаться так же быстро по той простой причине, что этой модели приписывают аккумулятор большей емкости, чем у Galaxy S26 Ultra.

По данным предыдущих утечек, номинальная емкость батареи Galaxy S27 Ultra составит 5534 мАч, а типичная — около 5700 мАч. Это будет заметное увеличение по сравнению с Galaxy S26 Ultra.

Согласно имеющимся сертификатам, Galaxy S27 Pro также получит 60-ваттную зарядку, Galaxy S27+ сохранит 45-ваттную, а базовый Galaxy S27 — 25-ваттную.