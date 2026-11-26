S&P Global Ratings — одно из трёх крупнейших международных рейтинговых агентств — начало пересмотр кредитного рейтинга Nvidia. Сейчас он составляет AA, и по итогам проверки может быть снижен до AA-. Это четвёртый по высоте уровень в рейтинговой шкале агентства. S&P рассчитывает завершить оценку в течение 90 дней. При этом финансовые результаты Nvidia сами по себе не вызывают у агентства подобных опасений: вопросы возникли к корпоративному управлению после отстранения и последующего возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора.

В заявлении S&P отдельно указало на «слабый контроль за исполнительным руководством и отсутствие планирования преемственности», а также на риск зависимости компании от одного ключевого человека (key man risk). По оценке агентства, успех Nvidia в значительной степени связан лично с Хуангом, что создаёт дополнительные риски для компании в случае его ухода или невозможности продолжать руководить бизнесом.

Возможное снижение рейтинга затронет не только стоимость заимствований Nvidia. Компания выступает финансовым гарантом для облачных провайдеров нового поколения и инфраструктурных предприятий, которые сами не обладают высокой кредитоспособностью.

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В августе Nvidia объявила о планах организовать финансирование ИИ-инфраструктуры на $500 млрд при участии 6 финансовых организаций, включая Goldman Sachs, Apollo и Blackstone. По первоначальным условиям Nvidia должна была гарантировать 25% кредитов. Однако Bloomberg сообщал, что кредиторы требовали увеличить объём гарантий ещё до истории с отстранением и возвращением Хуанга. Снижение рейтинга может усилить это давление: банкам потребуется больше гарантий, а стоимость заёмных средств для инфраструктурных компаний может вырасти.

Ситуацию осложняет и отдельное расследование вокруг сингапурской компании Megaspeed, одного из крупных покупателей ускорителей Nvidia. Власти США и Сингапура проверяют возможную незаконную поставку чипов Nvidia в Китай в обход экспортных ограничений. Сама Megaspeed отрицает нарушения. По данным Semafor, Министерство торговли США намерено включить компанию в Entity List — перечень организаций, которым американские поставщики не могут продавать продукцию без специальной лицензии. На фоне этой истории Хуанг уже вернулся к руководству Nvidia после непродолжительного отстранения советом директоров. На первой общей встрече с сотрудниками после возвращения он признал, что нарушил корпоративный кодекс поведения, и сообщил, что проходит терапию.