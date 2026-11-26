Спутники NEON и будут измерять температуру и влажность атмосферы для улучшения среднесрочных прогнозов погоды

NASA от имени Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заключило с Northrop Grumman контракт стоимостью $290,6 млн. Компания займётся проектированием, разработкой, производством и испытаниями 3 приборов Sounder for Microwave-Based Applications (SMBA) для спутников Near Earth Orbit Network (NEON), а также обеспечит техническую поддержку миссии.

SMBA относятся к следующему поколению микроволновых атмосферных зондов. Они измеряют температуру и содержание влаги в атмосфере, получая данные, необходимые для анализа погодных процессов. NOAA рассчитывает использовать новые измерения для улучшения среднесрочных прогнозов Национальной метеорологической службы США.

Контракт предусматривает несколько типов оплаты, включая возмещение затрат с фиксированным вознаграждением, фиксированную цену и оплату по фактически затраченному времени и материалам. Работы будут выполняться на предприятии Northrop Grumman. Срок действия контракта — с 23 ноября 2026 года по 1 апреля 2042 года.

Программой NEON руководит NOAA: ведомство финансирует проект, определяет технические требования, будет владеть приборами и отвечать за их эксплуатацию после запуска, а также распространять полученные данные среди пользователей по всему миру. NASA через Центр космических полётов имени Годдарда управляет закупкой приборов, отвечает за разработку спутников и их запуск. В проекте также будут участвовать коммерческие подрядчики, создающие космические аппараты и научное оборудование.