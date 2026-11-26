Акции Anthropic упали ниже цены IPO, потеряв почти 12% за день

Во вторник акции Anthropic опускались до $76, потеряв почти 12% относительно закрытия предыдущей торговой сессии. Это уже ниже цены IPO (первичного публичного размещения акций), которая составляла $83. На Nasdaq компания дебютировала менее недели назад по цене $111,50 за акцию.

Падение ниже цены IPO считается негативным сигналом для размещения: организаторы обычно устанавливают цену предложения с дисконтом относительно ожидаемой стоимости акций на бирже. Поэтому снижение котировок вскоре после выхода на публичный рынок привлекает особое внимание инвесторов.

Источник изображения: сгенерировано Muse

За динамикой Anthropic внимательно наблюдают венчурные фонды и другие участники технологического рынка. Результаты размещения могут стать ориентиром для оценки всего сектора ИИ: если акции продолжат торговаться слабо в ближайшие недели, то это способно оказать давление на оценки частных ИИ-стартапов и ухудшить перспективы их выхода на биржу.

Одновременно во вторник снижались и акции других технологических компаний, связанных с ИИ. Nvidia к середине торгов теряла более 7%, частично отыграв рост свыше 30%, зафиксированный в понедельник после возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора.