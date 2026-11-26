Сбер представил GigaChat 4 37B — компактную языковую модель, рассчитанную на высокую скорость работы и экономное использование вычислительных ресурсов. Новинка сохраняет возможности более крупных моделей: умеет рассуждать, выполнять задачи в агентных средах и обрабатывать контекст объёмом до 1 млн токенов.

Модель разработана с нуля на архитектуре Mixture of Experts (MoE). Для обработки каждого запроса задействуется только часть её параметров, что сокращает время ответа и нагрузку на оборудование. Для запуска достаточно одной-двух профессиональных видеокарт. При этом модель можно использовать и на обычном ноутбуке, не передавая данные во внешние сервисы.

GigaChat 4 37B поддерживает работу с файлами, кодом, поиском и внешними инструментами. Её можно подключать к агентным средам Claude Code, Codex и Multitool. Модель также сочетает быстрый режим ответов на простые вопросы с режимом рассуждений для более сложных задач. Контекст в 1 млн токенов позволяет загружать документы объёмом до 2500 страниц или целые кодовые базы.

По результатам тестирования в режиме рассуждений новинка набрала в среднем 81,1 балла по 14 тестам против 77,2 у GigaChat 3.5, которая более чем в 11 раз крупнее. В сравнении с открытой Qwen 3.6 35B модель также показала более высокий результат: 62,8 против 59,1 балла по 31 тесту.

Веса GigaChat 4 37B опубликовали под некоммерческой лицензией для частных пользователей и исследователей. Бизнес сможет подключаться к модели через API на платформе Evolution Foundation Models. Также она доступна для тестирования в GigaPlatform AI Studio.

В дальнейшем GigaChat 4 37B планируют задействовать в автоматическом распределении запросов внутри ИИ-помощника «ГигаЧат»: типовые задачи будет обрабатывать компактная модель, а сложные — флагманская. Это должно ускорить ответы и сократить расходы вычислительных ресурсов.