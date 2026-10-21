Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм. Red Magic 12 Pro+ уже продают за пределами Китая

Игровой смартфон Red Magic 12 Pro+ уже продается за пределами Китая с доставкой по миру по цене от $1300 (в Россию смартфоны не поставляют).

Аппарат оснащён 6,85-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Частота опроса сенсора достигает 500 Гц, а в пиковом режиме — 5000 Гц.

За производительность отвечают 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с частотой выше 5 ГГц, графика Adreno 850 и отдельный игровой чип Red Core R5. Доступны версии с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Смартфон работает под управлением Red Magic OS 12.0 на базе Android 17.

Основная камера на 50 Мп дополнена сверхширокоугольным модулем с таким же разрешением, а фронтальная камера на 16 Мп скрыта под дисплеем. За охлаждение отвечают жидкостная система с раздельными контурами, микропомпа, вентилятор на 25 500 об/мин, жидкий металл и испарительная камера.

Аккумулятор ёмкостью 8400 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, беспроводную на 80 Вт и обходную подачу питания во время игр.