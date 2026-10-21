Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм. Red Magic 12 Pro+ уже продают за пределами Китая

От 1300 долларов

Игровой смартфон Red Magic 12 Pro+ уже продается за пределами Китая с доставкой по миру по цене от $1300 (в Россию смартфоны не поставляют).

Аппарат оснащён 6,85-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Частота опроса сенсора достигает 500 Гц, а в пиковом режиме — 5000 Гц.

За производительность отвечают 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с частотой выше 5 ГГц, графика Adreno 850 и отдельный игровой чип Red Core R5. Доступны версии с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Смартфон работает под управлением Red Magic OS 12.0 на базе Android 17.

Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм. Red Magic 12 Pro+ уже продают за пределами Китая
Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Основная камера на 50 Мп дополнена сверхширокоугольным модулем с таким же разрешением, а фронтальная камера на 16 Мп скрыта под дисплеем. За охлаждение отвечают жидкостная система с раздельными контурами, микропомпа, вентилятор на 25 500 об/мин, жидкий металл и испарительная камера.

Аккумулятор ёмкостью 8400 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, беспроводную на 80 Вт и обходную подачу питания во время игр.

Мобильные телефоныRed MagicИсточники:gizmochina

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Тонкий магнитный аккумулятор для iPhone Duo выпустили гораздо раньше срокаСледующая публикация: Honor выпускает неубиваемый смартфон с батареей на 12 070 мА·ч и защитой IP69K
Главное
Все новости
Видео дня: первую историческую ловлю Starship показали в официальном видео, правда пока что это ИИ6 минут назадВидео дня: первую историческую ловлю Starship показали в официальном видео, правда пока что это ИИ SpaceX выложила сгенерированное видео
16 минут назадДаже Маск и SpaceX пока так не делают: Китай запустил ракету с морской платформы
В России создают БПЛА с характеристиками крылатых ракет и ИИ25 минут назад2В России создают БПЛА с характеристиками крылатых ракет и ИИ Их планируют представить в 2027 году
40 минут назад2Телевизор TCL с «суперквантовыми точками» толщиной всего 2 см попал в список лучших изобретений 2026 года, по версии Time
Honor выпускает неубиваемый смартфон с батареей на 12 070 мА·ч и защитой IP69K53 минуты назадHonor выпускает неубиваемый смартфон с батареей на 12 070 мА·ч и защитой IP69K Презентация серии Win 2 ожидается сегодня, 21 октября
Тонкий магнитный аккумулятор для iPhone Duo выпустили гораздо раньше срока08:33Тонкий магнитный аккумулятор для iPhone Duo выпустили гораздо раньше срока PicoGo Air AM72 толщиной 7,9 мм оценили в $80
08:31Xiaomi представила умную лампу Mijia Bedside Lamp 3 с 16 млн цветов и управлением жестами
08:21Первый коммерческий старт Starship, 113 запусков ракет, 11 100 спутников и 13,6 млн пользователей Starlink, 1,7 ГВт вычислительной мощности. SpaceX рассказала об успехах
08:123По 200 000 ускорителей Nvidia GB300 каждый месяц: Маск замахнулся на 20 ГВт вычислительной мощности
08:024«Я никогда не видел, чтобы что-то росло так быстро». Илон Маск рассказал о колоссальном росте популярности Grok Bot
07:523Starlink уже в каждом четвёртом самолёте, такие борты пользуются большей популярностью
SpaceX и Tesla начнут выпуск чипов в мае-июне 2027, а Terafab заработает в 2028-м07:42SpaceX и Tesla начнут выпуск чипов в мае-июне 2027, а Terafab заработает в 2028-м Первый тестовый чип рассчитывают получить в Остине
07:35«Считаю ли я это хорошей идеей?». SpaceX и Tesla уже не скрывают, что обсуждают слияние
Цены ниже, чем в Китае: Маск ищет поставщиков для гигантского завода Terafab по всей Южной Корее07:292Цены ниже, чем в Китае: Маск ищет поставщиков для гигантского завода Terafab по всей Южной Корее Tesla и SpaceX ведут переговоры с десятками производителей компонентов для будущего гигантского производства чипов
07:22Блэкаут в дата-центре Google парализовал работу банков и онлайн-сервисов в Великобритании
Илон Маск рассказал, каким видит будущее: обычная валюта потеряет значение, ИИ и роботы будут делать всё за людей07:1327Илон Маск рассказал, каким видит будущее: обычная валюта потеряет значение, ИИ и роботы будут делать всё за людей В будущем всё будут измерять ваттами и тоннами
Экран iPhone Duo оказался очень мягким, на нём появляются складки даже от пальца07:047Экран iPhone Duo оказался очень мягким, на нём появляются складки даже от пальца Дисплей Apple оказался гораздо мягче, чем у конкурентов
07:01Samsung выпустила финальную One UI 9 и Android 17 для недорогих смартфонов Galaxy M36
02:421Новый патент Sony поможет сгладить просадки FPS на PlayStation с помощью ИИ: система предсказывает следующий кадр ещё до завершения его отрисовки видеочипом
ИИ за 15 минут справился с самой опасной супербактерией, признанной критической угрозой человечеству02:207ИИ за 15 минут справился с самой опасной супербактерией, признанной критической угрозой человечеству Созданный нейросетью пептид CIT8 уничтожает неуязвимый для антибиотиков Acinetobacter baumannii и усиливает действие лекарств, потерявших эффективность
02:07Рынок труда отреагировал на ИИ ещё до запуска ChatGPT: исследование поставило под сомнение привычные объяснения
20 окт 23:5215Глина против радиации: «Росатом» запустил объект, который изолирует радиоактивные отходы на 1000 лет
Энтузиаст собрал холодильник на дровах20 окт 23:448Энтузиаст собрал холодильник на дровах Никаких компрессоров — самодельный холодильник работает на огне
20 окт 23:354Asus начала поставки первой в мире Mesh-системы Wi-Fi 8
«Сделал кирпич из 1980-х на замену своему смартфону». Представлен ADHD One — телефон без приложений и интернета за $35, который нужно собирать самому20 окт 23:2311«Сделал кирпич из 1980-х на замену своему смартфону». Представлен ADHD One — телефон без приложений и интернета за $35, который нужно собирать самому ADHD One — телефон без приложений и интернета для тех, кто хочет меньше отвлекаться
20 окт 23:062Новое поколение Xbox стоит ожидать только через два года. Цена может составить до 1800 долларов
20 окт 22:514Airbus готовит совершенно новый самолет на 80 пассажиров — ему не понадобится керосин
20 окт 22:355«Яндекс» не сбавляет обороты даже несмотря на атаки на дата-центры: в ближайшие недели выйдет большое обновление «Алисы AI»
20 окт 22:2610Microsoft ограничит возможности файловой системы ReFS в Windows с января
20 окт 22:256Альтернатива Android от Huawei подошла к важному рубежу: HarmonyOS установлена уже на 95 млн устройств
20 окт 22:23Учёные готовятся к повторению Тунгусского события: NASA моделирует падение астероида
20 окт 22:113GTA VI ещё не вышла, а её купили уже более 6 млн раз. Это подсчёты аналитиков Sensor Tower