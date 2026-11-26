«Одна от компании, другая лично от меня». Маск пообещал две акции SpaceX каждому ребенку в США

Илон Маск пообещал подарить каждому ребенку в США по две акции SpaceX. Об этом предприниматель написал в соцсети X. По его словам, корпоративную акцию передадут в декабре 2026 года, а личную — в июне 2027-го, после завершения периода ограничения на продажу ценных бумаг.

«Каждый ребенок в Америке получит две акции SpaceX: одну — от самой компании, а другую — от меня лично», — написал Маск в соцсети X. Таким образом, все дети в США станут акционерами его компании. Стоимость одной акции на данный момент составляет примерно $130.

Инициатива связана с инвестиционными счетами Trump Account, которые предназначены для американцев младше 18 лет. 25 ноября SpaceX объявила, что выпустит по одной новой обыкновенной акции класса А для каждого действующего счета этой программы.

Trump Account — программа долгосрочных накоплений для детей, счета в рамках которой могут пополнять родители, работодатели и благотворители. Для детей, родившихся в период с 2025 по 2028 год, предусмотрен первоначальный государственный взнос в размере $1000. Деньги предполагается инвестировать, чтобы они могли накапливаться до совершеннолетия.