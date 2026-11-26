Новый макет качественнее прежних — у него даже есть подобие экрана

Таким будет Samsung Galaxy S27 Ultra? Новый макет будущего флагмана Samsung показали на видео — в черном и белом цветах ⁠ 2

Ресурс TechDroider опубликовал видеоролик с новыми макетами Samsung Galaxy S27 Ultra, причем на этот раз устройство показали в двух цветах — черном и белом. Также «пластиковую модель» сравнили с Galaxy S26 Ultra.

Релиз линейки Samsung Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года. Аппарату приписывают 60-ваттную зарядку и батарею увеличенной емкости (5700 мАч). Основная камера сохранит 200-мегапиксельный модуль и модуль с 5-кратным оптическим зумом, но лишится модуля с 3-кратным оптическим зумом. Также не будет лазерного помощника автофокуса — системы, которая использовалась со времени Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S27 Ultra приписывают 6,9-дюймовую панель AMOLED M16 с разрешением 2K, частотой 120 Гц, повышенной яркостью, антибликовым покрытием и улучшенной функцией Privacy Display. На данный момент инсайдеры сообщают о двух однокристальных системах Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и Exynos 2700 (в зависимости от региона).