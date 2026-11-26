Зонд Hera приблизлся к астероиду Диморф и показал новые детальные снимки последствия удара зонда NASA DART в 2022 году

25 ноября 2026 года космический аппарат Hera Европейского космического агентства (ESA) достиг двойной системы астероидов Дидим–Диморф после двухлетнего перелёта. С прибытием аппарата ESA представило снимки, полученные в ходе миссии. В 2022 году меньший астероид Диморф стал целью американской миссии DART (Double Asteroid Redirection Test): NASA направило в него космический аппарат, чтобы проверить, можно ли изменить движение потенциально опасного небесного тела кинетическим ударом.

На месте столкновения обнаружился кратер размером со стадион, растянувшийся на всю ширину астероида. При этом одна сторона Диморфа оказалась сплющена, а сам он теперь хаотично вращается вокруг более крупного астероида Дидим.

Источник изображения: ESA

Миссия DART (Double Asteroid Redirection Test) стала первым успешным испытанием технологии изменения траектории астероида кинетическим ударом. Аппарат массой около 570 кг столкнулся с Диморфом на скорости примерно 22 500 км/ч. После удара период обращения астероида вокруг Дидима сократился примерно на 33 минуты. Однако наблюдения с Земли не позволяли установить, какие именно физические изменения произошли с самим небесным телом.

Теперь ESA получило возможность изучить последствия непосредственно на месте. Hera использует несколько приборов: монохромную камеру Asteroid Framing Camera, мультиспектральную камеру Hyperscout H, одновременно снимающую в 25 диапазонах, и инфракрасный тепловизор TIRI, разработанный при участии японского агентства JAXA. По словам учёных, первоначально обсуждались разные варианты последствий столкновения: образование кратера, изменение формы астероида или отсутствие заметных изменений. Новые снимки показали, что произошли все эти процессы одновременно.

При этом изменения оказались неоднородными. На остальных участках Диморфа поля валунов выглядят примерно так же, как на снимках NASA 2022 года, то есть признаков столь же масштабной перестройки поверхности там не обнаружено. Ещё одной неожиданностью стали сотни ранее неизвестных валунов размером в несколько метров, которые обращаются вокруг пары астероидов. Учёным придётся учитывать их при дальнейших сближениях аппарата с объектами.

Сейчас Hera работает на расстоянии примерно 25–30 км от двойной системы, перемещаясь по специальным прямоугольным орбитам со средней скоростью около 12 см/с.

В декабре 2026 года аппарат должен приблизиться на 13 км, чтобы получить снимки более высокого разрешения. В январе 2027 года ESA планирует выпустить 2 небольших кубсата. Один из них, Juventas, впервые попытается исследовать внутреннюю структуру астероида с помощью низкочастотного радара, а второй, Milani, займётся изучением вещества на поверхности и окружающей пыли.

Миссия Hera должна помочь понять не только насколько сильно кинетический удар способен изменить движение астероида, но и какие физические процессы происходят при столкновении. Это необходимо, чтобы превратить успех эксперимента DART в достаточно хорошо изученную технологию планетарной защиты, эффективность которой можно будет оценивать для разных типов небесных тел.