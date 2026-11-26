«Яндекс Лавка» начинает запускаться в новых городах одновременно с рободоставкой. Первым таким городом стала Самара: сервис начал работу 26 ноября 2026 года, и в тот же день роверы приступили к выполнению заказов.

Ранее компания сначала открывала дарксторы с курьерской доставкой, а роботов подключала позднее. Изменить подход позволило начало серийного производства роверов четвертого поколения. Они получили обновленную подвеску, более мощный вычислительный блок и новый лидар.

Перед запуском рободоставки улицы обследуют специальные роботы-картографы. Они собирают данные о дорогах, тротуарах и городской инфраструктуре, формируя подробные карты для последующей работы роверов.

Во время движения роботы используют камеры и лидары, чтобы оценивать обстановку и выбирать маршрут. С весны 2026 года траекторию рассчитывает ИИ-планировщик, который помогает быстрее реагировать на изменения вокруг и сокращать время доставки.

Сейчас рободоставка работает в 15 городах. С начала октября число дарксторов с роверами увеличилось в 2,2 раза — до 282. В ноябре роботы выполняли до 15 тыс. заказов в день. За третий квартал 2026 года они совершили более 750 тыс. доставок для сервисов Яндекса и партнеров — почти втрое больше, чем за предыдущие три месяца.