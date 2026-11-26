Он за полчаса заряжает Honor Magic 8 Pro до 61%

Honor представила мобильный аккумулятор Life 45W емкостью 20 000 мА·ч (74 Вт·ч). Новинка уже появилась в Китае на площадке JD.com, однако цена пока не объявлена. Продажи стартуют 30 ноября. Устройство получило встроенный кабель USB-C.

По данным производителя, аккумулятор способен зарядить Honor Magic 8 Pro до 61% за 30 минут. Сам внешний аккумулятор также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Заявлена совместимость с протоколами PD 3.0, PPS и QC 3.0. Модель выпускается в белом и черном цветах.

Устройство позволяет одновременно заряжать подключенные гаджеты и восполнять собственный заряд. Предусмотрен и режим зарядки малым током — он подходит для аксессуаров с небольшими аккумуляторами (наушников, умных часов, фитнес-браслетов). Помимо встроенного кабеля, на корпусе есть разъемы USB-C и USB-A. Производитель также заявляет, что аккумулятор соответствует требованиям для перевозки в самолете.

Еще одна особенность новинки — цифровой дисплей, отображающий информацию о работе устройства. Внешний аккумулятор прошел сертификацию 3C по новому национальному стандарту Китая. При подключении к компьютеру можно просматривать данные об аккумуляторе.