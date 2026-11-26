Нейросеть научилась объединять людей, предметы и локации с разных фотографий в одном ролике, сохранять внешность персонажей и создавать сцены с заданными начальным и конечным кадрами

От фото до видео в 2K с несколькими персонажами: Сбер обновил нейросеть Kandinsky

На конференции AI Journey Сбер представил новое поколение моделей Kandinsky 6.5 для генерации изображений и видео. Обновлённая версия позволяет создавать ролики с несколькими героями и объектами, используя фотографии в качестве исходных материалов, а также задавать начало и конец сцены.

Источник изображения: Сбер

Kandinsky 6.5 Video научилась объединять в одном ролике людей, предметы и локации с разных снимков, сохраняя их внешний вид на протяжении всего видео. Пользователь может самостоятельно выбрать первый и последний кадры, а модель создаст переход между ними. Максимальная продолжительность ролика увеличилась до 10 секунд, разрешение — до 2K. Также разработчики улучшили генерацию речи, музыки и звуковых эффектов.

Модель Kandinsky 6.5 Image получила возможность точнее воспроизводить лица по фотографиям, сохраняя узнаваемость человека при создании серии изображений. Кроме того, она научилась лучше работать с надписями, заголовками и простой инфографикой. Картинки генерируются в разрешении 2K, а через «ГигаЧат» их можно увеличить до 4K.

Обе модели уже доступны в «ГигаЧате»: изображения создаются непосредственно в диалоге, видео — в отдельной вкладке.

Сбер также открыл доступ к Kandinsky Super Resolution 2.0. Модели предназначены для повышения качества изображений и видео. Версия для картинок поддерживает увеличение разрешения до 8K, а инструменты в «ГигаЧате» позволяют масштабировать изображения до 4K, ролики — до 2K. Решения могут использоваться для печати, наружной рекламы, реставрации фотографий и создания цифрового контента.