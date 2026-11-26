Такой вагон рассчитан на 56 человек

После улучшенного плацкарта в России появятся капсульные вагоны — с увеличенными спальными местами, персональными USB-портами и светильниками ⁠ 6

Капсульные вагоны могут появиться в России после того, как РЖД освоят выпуск плацкартных вагонов и вагонов СВ увеличенного габарита Т. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Федеральной пассажирской компании Дмитрий Пегов на форуме «Транспорт России».

По его словам, сначала компания оценит опыт эксплуатации вагонов габарита Т с традиционной плацкартной планировкой. Затем предстоит реализовать проекты вагона СВ и вагона-ресторана. Такой подход позволит проверить технические решения перед созданием принципиально нового типа подвижного состава.

Проект капсульного вагона предусматривает 56 индивидуальных спальных мест, расположенных вдоль центрального прохода. Каждую капсулу планируют отделить от общего пространства непрозрачной шторкой, которая будет приглушать шум и блокировать свет. Внутри предусмотрят персональный светильник, USB-розетки и столик, а также места для одежды, личных вещей и ручной клади. Спальное место обещают сделать на 15 см длиннее, чем в обычном вагоне.

Ранее РЖД представили вагоны увеличенного габарита Т. По сравнению с действующим стандартом 1-ВМ они на 73 см длиннее и на 28 см шире.