Эти процессоры получат до 32 вычислительных ядер и будут конкурировать с CPU AMD серии Halo

Четыре чипа оперативной памяти на одной подложке с процессором — необычную компоновку Intel Razor Lake-AX показали на фото ⁠ 1

Инженерный образец процессора Intel Razor Lake-AX (Core Ultra 5000) засветился на фото — хорошо видны четыре площадки для чипов памяти DRAM, размещенные непосредственно на одной подложке с CPU (примерно так же площадки для памяти размещаются вокруг GPU в видеокартах). Фото подтверждают слухи о необычной компоновке будущих процессоров Intel.

По данным VideoCardz, Razor Lake-AX сможет поддерживать от 32 до 128 ГБ памяти. В отличие от привычных решений, Intel планирует поставлять сами процессоры партнерам без установленных микросхем памяти: их монтаж будет выполняться непосредственно производителями компьютеров. На одной подложке с процессором предусмотрены четыре модуля DRAM, а сама платформа получит четырехканальный контроллер памяти.

Ожидается, что Razor Lake-AX будет иметь до 32 вычислительных ядер и станет конкурентом процессоров AMD серии Halo, в которых также используется память DRAM (LPDDR5X), интегрированная в конструкцию платформы. Такой подход позволяет уменьшить размеры системы, сократить расстояние между процессором и памятью и потенциально повысить эффективность работы.

Первые устройства на базе Razor Lake-AX, по предварительным данным, могут появиться в третьем квартале 2027 года. Intel пока официально не представила эту линейку, поэтому характеристики и сроки выхода остаются предварительными.