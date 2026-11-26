Сбер представил линейку телевизоров серии 9000, которые компания называет «интеллектуальным кинотеатром». Новинки работают с голосовым помощником «ГигаЧат» и оснащены RGB MiniLED-подсветкой. В линейку вошли четыре модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Последняя стала самым крупным телевизором в истории устройств Сбера: диагональ экрана превышает два метра, а толщина корпуса без подставки составляет 49 мм.

Главная особенность новых телевизоров — подсветка RGB MiniLED. В отличие от обычной MiniLED, которая управляет яркостью отдельных зон экрана, новая технология позволяет менять и их цвет. Пиковая яркость достигает 2000 нит, предусмотрено. Телевизоры поддерживают разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц, а в игровом режиме DLG она может повышаться до 288 Гц. По данным Сбера, среди российских производителей такая технология ранее не применялась.

Звук обеспечивают четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos: два расположены в нижней части корпуса, еще два — сверху и направляют звук к потолку. В моделях с диагональю от 65 дюймов также установлен НЧ-динамик, а общая мощность акустики достигает 75 Вт. В комплект входят металлический пульт с сенсорной панелью и тонкий настенный кронштейн. По бокам корпуса размещена подсветка, которая реагирует на громкость и разговоры с «ГигаЧатом».

Голосовой помощник получил режим непрерывного диалога, пока доступный в бета-версии: пользователя можно перебивать, менять тему разговора и задавать новые вопросы без повторного вызова ассистента. Благодаря микрофонам FarField телевизор распознает команды из разных частей комнаты. Также предусмотрены детский профиль со «СберКотом», персонализированные подборки в «Салют ТВ» и встроенный модуль Zigbee для управления устройствами умного дома.

Продажи серии 9000 уже начались, цены стартуют с 85 тыс. рублей за 55-дюймовую модель.