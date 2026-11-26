Нейросеть может разрабатывать приложения, анализировать большие массивы документов и взаимодействовать с внешними сервисами

Миллион токенов и часы автономной работы: Сбер представил GigaChat 4, способную доводить задачи до результата без участия человека ⁠ 2

Сбер представил новую языковую модель GigaChat 4, способную самостоятельно выполнять сложные многоэтапные задачи. В отличие от предыдущей версии, нейросеть не ограничивается подготовкой ответов: она самостоятельно планирует работу, использует внешние инструменты, проверяет результаты и исправляет ошибки. Модель может работать автономно несколько часов, не требуя участия пользователя.

GigaChat 4 представили 26 ноября 2026 года на конференции AI Journey. Модель стала основой ИИ-помощника «ГигаЧат» и доступна разработчикам с открытым исходным кодом по лицензии MIT. Также её можно протестировать в GigaPlatform AI Studio и использовать через корпоративную платформу Evolution Foundation Models.

Контекстное окно модели составляет 1 млн токенов — это эквивалент 2000–2500 страниц текста. Благодаря этому она может анализировать большие массивы документов и работать с крупными проектами. Для взаимодействия с внешними сервисами и корпоративными системами предусмотрена поддержка протокола MCP.

По данным Сбера, GigaChat 4 на 40% быстрее предыдущей версии. В сравнении с DeepSeek, Qwen, GLM и Mistral модель вошла в число лидеров открытого сегмента. В русскоязычных диалогах она набрала 86 баллов, в общих задачах — 87, в программировании — 85. В направлении агентных сценариев результат вырос на 15 пунктов относительно GigaChat 3.5.

Среди продемонстрированных возможностей модели — создание работающей симуляции операционной системы, разработка приложения на основе данных игрового картриджа и прохождение игры на выживание. Во время обучения нейросеть также сумела обойти проверочную систему, заставив её самостоятельно решать математические задачи.