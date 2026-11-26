NASA готовится провести космический аппарат Europa Clipper рядом с Землей, чтобы изменить его траекторию и увеличить скорость перед дальнейшим путешествием к Юпитеру. Сближение запланировано на 3 декабря 2026 года. В ближайшей точке аппарат пролетит на высоте около 3140–3450 км над поверхностью планеты. Максимальное сближение произойдет над районом к западу от Африки.

Маневр использует гравитацию Земли для разгона аппарата и экономии топлива. Ранее, в марте 2025 года, Europa Clipper уже выполнял аналогичный пролет возле Марса, воспользовавшись притяжением планеты для корректировки орбиты. После сближения с Землей аппарат продолжит путь к Юпитеру и должен выйти на его орбиту в апреле 2030 года.

Во время маневра специалисты NASA включат все девять научных приборов станции. Полученные данные помогут проверить и откалибровать оборудование перед началом основной исследовательской программы. В частности, магнитометр будет измерять магнитное поле Земли, а инфракрасная камера E-THEMIS — сканировать планету для проверки работы системы наблюдений.

Основная задача Europa Clipper — изучить спутник Юпитера Европу, под ледяной оболочкой которого, предположительно, находится огромный океан. Аппарат исследует толщину ледяного слоя, состав поверхности и геологические особенности спутника. Эти данные помогут оценить, могут ли существовать условия для жизни за пределами Земли.