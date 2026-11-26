Сбер представил на конференции AI Journey интеллектуальный кинотеатр серии 9000 с подсветкой RGB MiniLED, объёмным звуком Dolby Atmos и голосовым помощником «ГигаЧат». Линейка включает четыре модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Последняя стала самой крупной в ассортименте устройств компании.

Главная особенность новинок — технология RGB MiniLED, которая позволяет управлять не только яркостью, но и цветом отдельных зон подсветки. Пиковая яркость достигает 2000 нит. Для игр предусмотрена поддержка разрешения 4K с частотой обновления 144 Гц и режим DLG с показателем до 288 Гц.

Акустическая система состоит из четырёх динамиков общей мощностью до 75 Вт. В моделях с диагональю от 65 дюймов также установлен сабвуфер. Поддержка Dolby Atmos позволяет создавать эффект объёмного звучания без подключения внешней акустики.

В кинотеатрах появился бета-режим непрерывного голосового общения с «ГигаЧатом». Пользователи могут задавать вопросы, менять темы разговора и поручать помощнику бытовые задачи. Микрофоны FarField распознают речь на расстоянии, позволяя обходиться без пульта.

Устройства также получили обновлённую платформу «Салют ТВ», детский профиль с помощником «СберКотом» и встроенный модуль Zigbee для управления умным домом. Начальная цена серии составляет 85 тысяч рублей за модель с экраном 55 дюймов.