Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-36» пристыковался к Международной космической станции. Он стартовал 24 ноября с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1б» и доставил на орбиту около 2,5 тонн грузов. В их числе — 750 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 51 кг воздуха для пополнения атмосферы МКС.

Главная техническая новинка на борту — антропоморфный робототехнический комплекс «Теледроид», предназначенный для помощи космонавтам при работе на внешней поверхности станции. Его доставку подготовили в несколько этапов: ещё 19 сентября предыдущий грузовой корабль «Прогресс МС-35» привёз на МКС экзоскелет, с помощью которого космонавты смогут управлять роботом. «Теледроид» разработан компанией «Андроидная техника», а постановщиком эксперимента выступает ЦНИИмаш.

Источник изображения: Роскосмос

Испытания разделены на 3 этапа и предусматривают до 40 сеансов: 20 тренировок на симуляторе, 12 сеансов управления внутри станции и 8 — на её внешней поверхности. Робот будет работать в автоматическом и ручном режимах, а также поддерживать голосовое управление. При супервизорном управлении (режиме, в котором человек задаёт задачу, а робот самостоятельно выполняет отдельные действия) «Теледроид» сможет ориентироваться с помощью технического зрения, брать инструменты и передавать их космонавтам.

После проверки системы внутри МКС космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина должны будут установить внешнюю часть комплекса на российском модуле «Наука» во время выхода в открытый космос. После монтажа роботом можно будет управлять непосредственно изнутри станции. Конструкция рассчитана на работу в вакууме, при радиации и значительных перепадах температур. Российский опыт создания подобных машин уже включает робота FEDOR (Skybot F-850), которого отправляли на МКС в 2019 году для испытаний управления и взаимодействия с оператором.