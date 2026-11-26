Также в «Ростелекоме» заявили, что российский бизнес теряет по 4,2 млрд рублей в месяц из-за ограничений Google Play

«Ростелеком» выступил за создание российской операционной системы для умных телевизоров, которая могла бы стать альтернативой Android TV. По мнению компании, зависимость от зарубежной платформы не позволяет контролировать размещаемые приложения и контент. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

По словам Халитова, более 10 млн человек в России смотрят федеральные телеканалы через Smart TV. При этом правила размещения приложений и контента в Android TV определяются на основе технологий Google и находятся вне российской юрисдикции. В «Ростелекоме» считают развитие отечественной платформы социально значимым направлением. Компания уже работает над телевизионной версией собственной операционной системы «Аврора» — «Аврора ТВ». Ранее она заявляла о планах занять до 30% российского рынка умных телевизоров в ближайшие три года, рассчитывая в первую очередь на заказы со стороны госсектора.

На том же заседании Халитов назвал и финансовые последствия зависимости от зарубежных цифровых платформ. По оценкам участников рынка, потенциальные потери российского бизнеса из-за блокировки платежей и прекращения монетизации в Google Play с 2022 года составляют около 4,2 млрд рублей ежемесячно. Ограничения затрудняют оплату покупок внутри приложений, оформление и продление подписок.

Кроме того, российский бизнес лишился возможности полноценно продвигать приложения и услуги через Google Ads. Халитов считает, что эти ограничения показывают финансовые риски, связанные с зависимостью от иностранных цифровых систем. В «Ростелекоме» рассматривают развитие собственных платформ как один из способов снизить такую зависимость.