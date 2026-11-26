Смартфоны с сюрпризом: хакеры заражают Android-устройства ещё до продажи ⁠ 2

Число Android-устройств с предустановленными вирусами за год выросло более чем вдвое. Об этом сообщили специалисты «Лаборатории Касперского», которые зафиксировали увеличение количества заражённых устройств с ноября 2025-го по октябрь 2026 года.

По данным компании, 88% выявленных за первые десять месяцев 2026 года случаев пришлось на два семейства троянов — Triada и Keenadu. Последний обнаружили более чем на 220 тыс. устройств.

Вредоносное ПО может попадать в прошивку ещё на этапе производства или сборки программного обеспечения. Среди причин — намеренная установка бэкдоров, использование заражённых прошивок от сторонних подрядчиков и включение скомпрометированных компонентов с открытым исходным кодом.

Трояны способны перехватывать SMS и звонки, похищать учётные данные и выполнять другие вредоносные действия. Keenadu также может использовать отложенную активацию: заражение проявляется примерно через 2,5 месяца после первого обращения к управляющему серверу. Удалить такие угрозы стандартными средствами невозможно, поскольку они встроены в прошивку.

Проблема касается не только смартфонов. Вредоносные программы Dwphon, Vo1d и BADBOX обнаруживали на детских умных часах и телевизионных приставках. Такие устройства могут стать источником утечки данных и точкой проникновения в корпоративные сети.

В «Лаборатории Касперского» отмечают, что организациям необходимо проверять безопасность прошивок ещё до начала эксплуатации оборудования. Особую опасность представляют атаки на цепочки поставок, позволяющие внедрять вредоносный код до попадания устройств к конечным пользователям.