Российские спутники «Космос-2581», «Космос-2582» и «Космос-2583» провели серию сближений на орбите. По данным наблюдений, проведенных с помощью коммерческих радиолокационных систем, все три аппарата находятся примерно на высоте 575 км и движутся в одной орбитальной плоскости. Ранее они уже неоднократно сближались друг с другом, что может указывать на отработку технологий маневрирования и взаимодействия на орбите.

Очередная серия маневров произошла 22 ноября. Изначально расчеты показывали, что «Космос-2582» должен пройти примерно в 100 метрах от «Космоса-2581». Однако утром 22 ноября первый спутник выполнил небольшой, но точный маневр, после которого за следующие 12 часов сместился на несколько километров вдоль своей орбиты.

В результате вечером «Космос-2582» прошел примерно в 99 метрах от «Космоса-2583», не сблизившись с «Космосом-2581». На следующее утро уже «Космос-2581», не выполнявший маневров, пролетел примерно в 170 метрах от третьего аппарата. Оценочная погрешность определения положения спутников составляла от 20 до 35 метров.

Маневр позволил «Космосу-2582» за короткое время сблизиться с обоими аппаратами. Кроме того, после коррекции он оказался почти на той же орбите, что и «Космос-2581». По текущим расчетам, в ближайшее время спутники могут снова пройти на небольшом расстоянии друг от друга. Подобные операции напоминают недавние сближения российского «Космоса-2612» и финского спутника ICEYE-X36, за которыми также наблюдали специалисты.