Одновременно увеличены интервалы между техническим обслуживанием самолета, что должно снизить расходы авиакомпаний

Российский импортозамещенный самолет «Суперджет» получил обновленную конструкцию шасси, рассчитанную на эксплуатацию в сложных условиях региональных аэропортов. Об этом сообщили в Ростехе со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.

На воздушное судно установили новые опоры шасси с двухкамерными амортизаторами. При их разработке учитывали опыт эксплуатации самолетов на аэродромах с неровными взлетно-посадочными полосами и рулежными дорожками. Проведенные испытания подтвердили заявленные характеристики обновленной конструкции.

Кроме того, для «Суперджета» увеличили интервалы между техническим обслуживанием. Это позволит авиакомпаниям реже выводить самолеты из эксплуатации для проведения регламентных работ и сократить расходы на их содержание.