Госкомпания «Автодор» начала внедрять на трассе М-12 систему предупреждения об опасном вождении. Она анализирует скорость движения, резкие маневры и время, которое водитель проводит за рулем без отдыха. Об этом сообщила заместитель председателя правления компании Виктория Эркенова в интервью ТАСС.

Система отслеживает ситуацию на всей протяженности трассы, однако персональные рекомендации пока выводятся на информационных табло только на одном участке. На экранах отображаются марка автомобиля, его госномер и советы по корректировке скорости.

Для индивидуального оповещения автомобилистов также планируется использовать мессенджер Max, соцсеть «ВКонтакте», SMS и электронную почту. Уведомления будут отправлять в подходящий момент, например во время остановки в зоне отдыха. Звонки предусмотрены только для критических ситуаций.

Сейчас «Автодор» проверяет работу системы и отрабатывает различные сценарии ее применения, в том числе в зимних условиях. В дальнейшем технологию планируют адаптировать для других магистралей с учетом особенностей дорожного покрытия, инфраструктуры и отдельных участков трасс.