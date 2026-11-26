Команда WhatsApp добавит возможность планировать отправку сообщений в личных и групповых чатах. Пользователи смогут заранее подготовить текст и выбрать время его доставки — от 10 минут до 14 дней. Нововведение позволит, например, отправлять поздравления точно к началу дня рождения или напоминания в удобное время.

Чтобы воспользоваться опцией, нужно нажать и удерживать кнопку отправки, а затем указать дату и время. Запланированное сообщение будет выглядеть для получателя как обычное. Пользователь сможет просмотреть список отложенных отправлений и удалить любое из них до момента доставки.

Сообщения будут отправляться в выбранное время, даже если смартфон выключен или разряжен. На них также распространяется сквозное шифрование, используемое в WhatsApp. Планировать можно не только текст, но и отправку фотографий и видео.