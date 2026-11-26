Российская компания Neiry впервые в стране установила нейроимплант пациентке с резистентной депрессией — тяжелой формой заболевания, при которой медикаментозное лечение не дает результата. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителей компании. Операцию провели 58-летней женщине: имплант разместили во внутренних отделах лобных долей мозга на глубине около 10 см. Процедура продолжалась три часа, после нее пациентка чувствует себя хорошо.

Во время тестовой стимуляции мозга у женщины наблюдалась положительная эмоциональная реакция. Однако пока рано говорить об эффективности лечения: за состоянием пациентки будут наблюдать в течение нескольких лет.

В Neiry считают, что спрос на такие технологии будет расти. По оценке компании, в России около 700 тыс. человек страдают депрессией, устойчивой к лечению антидепрессантами. К 2036 году только в отечественной психиатрии может потребоваться более 1 тыс. первичных операций по нейромодуляции ежегодно — в том числе для пациентов с депрессией и обсессивно-компульсивным расстройством.

Neiry начинала с разработки носимых устройств для отслеживания активности мозга — повязок и наушников. Сейчас компания занимается медицинскими нейроустройствами, нейромаркетингом, технологиями для сельского хозяйства и другими направлениями.