Владельцы RTX 40 и RTX 50 жалуются на потерю сигнала через DisplayPort и HDMI, сбои при запуске ПК и проблемы с подключением дополнительных мониторов

Nvidia выпустила драйвер GeForce Game Ready 621.40, чтобы устранить ошибку, из-за которой графический драйвер постоянно записывал данные на SSD и ускорял его износ. Но обновление принесло геймерам новые неприятности: после установки пользователи видеокарт RTX 50 столкнулись с чёрными экранами при включении компьютера, случайной потерей сигнала и отказами внешних мониторов. Проблему с накопителями исправили, но стабильность вывода изображения оказалась под вопросом.

Жалобы поступают на работу сразу нескольких интерфейсов: DisplayPort, HDMI и USB-C. У некоторых пользователей монитор периодически не определяется при подключении или не выходит из спящего режима. Один из владельцев RTX 50 сообщил, что внешний экран не появляется примерно в половине случаев, и приходится переподключать кабель или перезагружать компьютер.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Проблемы затрагивают и конфигурации с несколькими мониторами. Пользователи сообщают о кратковременных вспышках цветных артефактов на дополнительных экранах, подключенных через переходники DisplayPort — HDMI. Они возникают, когда видеокарта снижает частоту видеопамяти в режиме простоя. Редкие подобные сбои присутствовали и в предыдущих версиях драйверов 621.14 и 621.24.

В качестве решения пользователи рекомендуют отказаться от версии 621.40 и вернуться к GeForce Game Ready 617.42. Именно её авторы публикации называют наиболее стабильной для видеокарт RTX 40 и RTX 50 с точки зрения отсутствия проблем с SSD и чёрных экранов.

Для удаления проблемного драйвера предлагается использовать Display Driver Uninstaller (DDU) в безопасном режиме Windows.