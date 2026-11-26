Эта же модель, по данным инсайдера, выйдет на глобальном рынке как Poco X9 Pro Max

И планшетофон, и монстр автономности: Redmi Turbo 6 Max получит батарею 11 000 мАч с зарядкой мощностью 100 Вт и 7-дюймовый экран с разрешением 2К

Инсайдер Дебаян Рой раскрыл характеристики будущего смартфона Redmi Turbo 6 Max. По данным информатора, эта модель получит 7-дюймовый экран OLED с разрешением 2К и кадровой частотой 185 Гц. Причем рамка дисплея будет очень тонкой.

Redmi Turbo 5 Max Источник изображения: Xiaomi

Емкость аккумулятора составит 11 000 мАч, мощность зарядки — 100 Вт. В основу устройства ляжет 3-нанометровая однокристальная система MediaTek — это может быть и Dimensity 9500, и Dimensity 9600M (по сути, это одна и та же SoC, только названия разные).

Также Redmi Turbo 6 Max приписывают металлическую боковую рамку, защиту IP69, подэкранный сканер отпечатков пальцев. При этом порта USB 3.0 не будет — только USB 2.0.

В главном модуле основной камеры разместится 50-мегапиксельный сенсор, также будет модуль со сверхширокоугольным объективом. По данным инсайдера, на глобальный рынок Redmi Turbo 6 Max выйдет как Poco X9 Pro Max.

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