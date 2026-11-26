Отправить сообщение для программы «Итоги года» можно с 27 ноября до окончания прямого эфира 10 декабря

От текста до видео: в Max запустили чат-бот для обращений к президенту Путину ⁠ 1

В мессенджере Max заработал чат-бот «Итоги года с В. Путиным», через который жители России смогут направить Владимиру Путину текстовый вопрос или видеообращение. Приём сообщений начнётся 27 ноября в 00:00 по московскому времени и продлится до завершения программы 10 декабря 2026 года.

Чтобы отправить обращение, необходимо открыть чат-бот, нажать кнопку «Начать» и поделиться номером телефона для обратной связи. Затем потребуется указать ФИО, возраст, населённый пункт и адрес электронной почты, после чего загрузить видео или написать вопрос.

Все обращения поступят в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным». При необходимости сотрудники смогут связаться с авторами по указанным контактам.

Программа выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Владимир Путин подведёт итоги года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Отправить вопросы также можно через сайт москва-путину.рф, по телефону, SMS и MMS, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».