Xiaomi представила умную лампу Mijia Bedside Lamp 3 с 16 млн цветов и управлением жестами

Компания Xiaomi представила настольную лампу Mijia Bedside Lamp 3, предназначенную для спальни. Устройство оснащено светодиодами полного спектра с коэффициентом соответствия солнечному спектру GFC выше 0,98 и индексом цветопередачи Ra90. Яркость регулируется от уровня менее 1 до 570 лм, что позволяет использовать лампу как для чтения, так и в качестве ночника. Поддерживается настройка 16 млн цветов, включая пастельные оттенки с низкой насыщенностью.

Для создания световых сценариев предусмотрены 11 динамических эффектов и семь статических режимов, в том числе имитация заката, ясного неба и лесной атмосферы. Верхняя панель поддерживает сенсорное управление по всей поверхности: прикосновения и жесты позволяют включать освещение и переключать эффекты. Свет распределяется на 360 градусов, а внутренний рассеиватель смягчает его. Производитель также заявляет о сертификации TÜV SÜD, отсутствии опасного синего излучения по стандарту IEC RG0 и соответствии требованиям IEEE по отсутствию мерцания.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Лампа интегрируется в экосистему Xiaomi HyperOS Connect и управляется через приложение Mi Home, где можно настроить постепенное включение света утром и его приглушение перед сном. Поддерживается голосовое управление через Xiao Ai, а также взаимодействие с другими устройствами умного дома, включая колонки и электронные замки.