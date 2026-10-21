Samsung выпустила финальную One UI 9 и Android 17 для недорогих смартфонов Galaxy M36

Прошивка добралась до Южной Кореи, а в ближайшие дни начнётся расширение географии распространения.

Компания Samsung начала распространять обновление One UI 9 для смартфона Galaxy M36 на домашнем рынке в Южной Корее.

Информацией о выходе прошивки поделился инсайдер Тарун Ватс (Tarun Vats). Обновление выпускается под номерами сборок M366KKSU7DZJ5, M366KKTC7DZJ5 и M366KKSU7DZJ5. В течение следующей недели Samsung намерена расширить географию распространения программного обеспечения на другие регионы.

One UI 9 основана на Android 17 и приносит ряд изменений в интерфейс, инструменты искусственного интеллекта и настройки конфиденциальности. Среди нововведений — функция My FanCam, которая автоматически удерживает выбранного человека в центре кадра при записи видео, а также расширенные возможности персонализации сводки Now Brief. Инструмент Now Nudge предлагает контекстные подсказки, помогая выполнять действия прямо из переписки, не переключаясь между приложениями.

Кроме того, обновление улучшает сканирование документов, перевод разговоров и создание изображений с помощью Creative Studio. Samsung также добавила новые инструменты контроля безопасности и управления устройством.