Экран iPhone Duo оказался очень мягким, на нём появляются складки даже от пальца
Дисплей Apple оказался гораздо мягче, чем у конкурентов
Экран складного смартфона Apple iPhone Duo привлёк внимание необычным поведением в области сгиба.
По словам пользователя Weibo Kang, экран вокруг сгиба iPhone Duo удивительно мягкий на ощупь. При нажатии пальцем на поверхности даже могут появиться видимые складки!
Об этом не говорилось в предыдущих обзорах складных телефонов. Что еще интереснее, Кан утверждает, что такое поведение наблюдается у нескольких экземпляров.
Может ли это быть связано с предполагаемым ультратонким стеклом переменной толщины (UTG) от Apple, с более тонкой центральной областью сгиба и более толстыми окружающими областями? Если так, то Apple, возможно, применила радикально иной подход к управлению нагрузкой в области сгиба. Инженерные решения, лежащие в основе этого дисплея, могут оказаться гораздо интереснее, чем мы предполагали изначально.