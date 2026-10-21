Экран iPhone Duo оказался очень мягким, на нём появляются складки даже от пальца ⁠ 3

Экран складного смартфона Apple iPhone Duo привлёк внимание необычным поведением в области сгиба.

По словам пользователя Weibo Kang, экран вокруг сгиба iPhone Duo удивительно мягкий на ощупь. При нажатии пальцем на поверхности даже могут появиться видимые складки!

Об этом не говорилось в предыдущих обзорах складных телефонов. Что еще интереснее, Кан утверждает, что такое поведение наблюдается у нескольких экземпляров.