Новый патент Sony поможет сгладить просадки FPS на PlayStation с помощью ИИ: система предсказывает следующий кадр ещё до завершения его отрисовки видеочипом

Это может уменьшить смену кадра без дополнительной задержки, характерной для некоторых технологий генерации кадров

Sony запатентовала систему на основе искусственного интеллекта, которая генерирует следующий кадр игры, пока графический процессор ещё занят его отрисовкой. Такой подход должен помочь сгладить просадки частоты кадров и сделать изображение стабильнее, не добавляя задержку, которая возникает у некоторых технологий генерации промежуточных кадров. Пока речь идёт только о патенте: Sony не приводит результатов испытаний, поэтому реальная эффективность метода не подтверждена.

Существующие технологии генерации кадров нередко используют два уже готовых изображения, чтобы создать дополнительный кадр между ними. Для этого приходится ждать завершения отрисовки второго изображения, что может увеличивать задержку между действиями игрока и реакцией игры. В предложенной Sony системе ИИ использует последний готовый кадр и предсказывает, как будет выглядеть следующий, не дожидаясь его полной отрисовки. Пока видеочип формирует новое изображение, нейросеть отправляет свою версию кадра в буфер вывода.

Новый патент Sony поможет сгладить просадки FPS на PlayStation с помощью ИИ: система предсказывает следующий кадр ещё до завершения его отрисовки видеочипом
Источник изображения: сгенерировано Muse

В основе системы лежит совместно обученная пара моделей — кодировщик и декодировщик. Первая преобразует готовый кадр в компактное числовое представление, а вторая на его основе восстанавливает предсказанное изображение. Для повышения точности система может учитывать векторы движения, описывающие перемещение объектов между кадрами, и последние действия игрока с контроллера. Эти данные помогают модели оценить не только то, что уже находится на экране, но и то, как сцена может измениться дальше.

Для обучения нейросеть получает последовательности видеокадров: по одному изображению пытается предсказать следующее, а затем сравнивает результат с реальным кадром и вычисляет ошибку. Патент предусматривает проверку этой ошибки относительно заданного порога. Размечать изображения вручную при таком обучении не потребуется — эталоном служат следующие кадры исходного видео. В документе также описан вариант, при котором декодировщик выдаёт больше цветовых каналов, чем получает кодировщик, что позволяет формировать несколько предсказанных кадров за один раз.

Sony рассматривает и альтернативу без нейросети: такой алгоритм перемещал бы блоки пикселей в соответствии с их движением, создавая синтетические кадры на основе перемещения элементов изображения. В патенте заявлена возможность поддерживать стабильную частоту вывода кадров без снижения качества картинки, однако это пока лишь описание предполагаемых преимуществ. Главный вопрос — сможет ли система достаточно быстро и точно предсказывать изображение в динамичных сценах, особенно когда нагрузка на графический процессор резко возрастает. Сам по себе патент не подтверждает, что технология уже работает в играх или появится в будущих консолях PlayStation.

Искусственный интеллектSonyPlayStationPlayStationSonyИскусственный интеллектвидеоигрыИсточники:techspot

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: ИИ за 15 минут справился с самой опасной супербактерией, признанной критической угрозой человечеству
Главное
Все новости
ИИ за 15 минут справился с самой опасной супербактерией, признанной критической угрозой человечеству02:202ИИ за 15 минут справился с самой опасной супербактерией, признанной критической угрозой человечеству Созданный нейросетью пептид CIT8 уничтожает неуязвимый для антибиотиков Acinetobacter baumannii и усиливает действие лекарств, потерявших эффективность
02:07Рынок труда отреагировал на ИИ ещё до запуска ChatGPT: исследование поставило под сомнение привычные объяснения
20 окт 23:527Глина против радиации: «Росатом» запустил объект, который изолирует радиоактивные отходы на 1000 лет
Энтузиаст собрал холодильник на дровах20 окт 23:447Энтузиаст собрал холодильник на дровах Никаких компрессоров — самодельный холодильник работает на огне
20 окт 23:352Asus начала поставки первой в мире Mesh-системы Wi-Fi 8
«Сделал кирпич из 1980-х на замену своему смартфону». Представлен ADHD One — телефон без приложений и интернета за $35, который нужно собирать самому20 окт 23:233«Сделал кирпич из 1980-х на замену своему смартфону». Представлен ADHD One — телефон без приложений и интернета за $35, который нужно собирать самому ADHD One — телефон без приложений и интернета для тех, кто хочет меньше отвлекаться
20 окт 23:061Новое поколение Xbox стоит ожидать только через два года. Цена может составить до 1800 долларов
20 окт 22:511Airbus готовит совершенно новый самолет на 80 пассажиров — ему не понадобится керосин
20 окт 22:352«Яндекс» не сбавляет обороты даже несмотря на атаки на дата-центры: в ближайшие недели выйдет большое обновление «Алисы AI»
20 окт 22:265Microsoft ограничит возможности файловой системы ReFS в Windows с января
20 окт 22:254Альтернатива Android от Huawei подошла к важному рубежу: HarmonyOS установлена уже на 95 млн устройств
20 окт 22:23Учёные готовятся к повторению Тунгусского события: NASA моделирует падение астероида
20 окт 22:111GTA VI ещё не вышла, а её купили уже более 6 млн раз. Это подсчёты аналитиков Sensor Tower
20 окт 21:1121450 и 1850 евро за Xiaomi — новая реальность. Ожидается, что столько будут стоить новые флагманы компании в Европе
20 окт 20:5584 ГБ ОЗУ снова станут нормой бюджетных смартфонов, а 12 ГБ будут уделом флагманов. Инсайдер Fixed Focus Digital описал будущее рынка
20 окт 20:45AMD обещает наконец-то реализовать поддержку FSR 4 для API Vulkan
20 окт 20:4114В России могут разрешить память Samsung и SK Hynix для поставок по параллельному импорту
20 окт 20:395Это сердце для Steam Deck 2? Чип AMD семейства Gainsborough впервые засветился в тестах
20 окт 20:313Galax представила уникальную GeForce RTX 5080 HOF Extreme с двумя 16-контактными разъёмами питания и кристаллами Сваровски
20 окт 20:261Отечественные чипы есть, а ставить некуда: производители телекомоборудования просят смягчить требования к локализации плат
20 окт 20:234Microsoft хочет выпустить доступные ноутбуки Surface, и в основе могут лежать процессоры AMD на архитектуре Arm
Полезный вайбкодинг: DeepSeek и Claude сделали приложения, которые убирают с телевизоров рекламу и ненужные приложения20 окт 20:1516Полезный вайбкодинг: DeepSeek и Claude сделали приложения, которые убирают с телевизоров рекламу и ненужные приложения Также отключаются функции слежения за контентом, который просматривает пользователь
20 окт 20:08Консоли Xbox Series тоже получат поддержку FSR 4.1, которая уже есть у PlayStation 5
20 окт 20:032AMD сдержала обещание. Апскейлер FSR 4.1 теперь поддерживается видеокартами Radeon RX 6000 и многими iGPU
20 окт 19:4120Маск пообещал подарить акции SpaceX всем детям в США — потенциальная стоимость подарка $10,5 млрд
20 окт 19:284Сервисы «Яндекса» возвращаются к жизни после атак на дата-центры: восстановлены основные функции «Директа» и «Яндекс 360»
20 окт 19:148Без своего кремния: в России сорвался проект по выпуску кремниевых пластин для силовых полупроводников
20 окт 18:597Китайские смартфоны переходят на б/у память
20 окт 17:584Суперкомпьютер Aurora смоделировал 26,8 триллиона частиц тёмной материи в двух расчётах Вселенной
20 окт 17:508В США предложили закон, который даст покупателям видеоигр право собственности вместо отзываемой лицензии
20 окт 17:466Intel готовит ускоритель ИИ с 480 ГБ памяти — компания заявляет о поддержке моделей с 300 млрд параметров на одной карте
20 окт 17:36ИИ-агенты взломали более 100 сайтов компаний: каждая успешная атака обходилась примерно в $50