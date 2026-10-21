Российские чипы могут начать выпускать в Индии

Россия прорабатывает возможность экспорта систем автоматизированного проектирования (САПР) в Индию и размещения заказов на производство российских микросхем на местных фабриках. Инициатива должна помочь отечественным разработчикам выйти на новые рынки и получить доступ к зарубежным производственным мощностям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, замглавы Минпромторга Василий Шпак поручил подведомственному ведомству ФГАУ ЦИТ проработать совместные проекты с Индией. Структура координирует работу цифровых атташе и помогает продвигать российские ИТ-продукты и электронику за рубежом. Основная задача — найти новые рынки сбыта для отечественных технологических решений.

Участники отрасли считают российские инженерные программы, включая CAD- и PLM-системы, потенциально конкурентоспособными на индийском рынке. Они используются при разработке микроэлектроники, радиоэлектронного оборудования и робототехнических систем. Индия, где активно развивается электронная промышленность, может стать перспективным направлением для их экспорта.

Ещё один вариант сотрудничества — контрактное производство разработанной в России электронной компонентной базы на индийских предприятиях. Это позволило бы отечественным компаниям получить доступ к современным производственным линиям.

Не все участники рынка считают микроэлектронику наиболее перспективным направлением сотрудничества. В частности, представитель производителя электроники Fplus предлагает обратить внимание на химические и редкоземельные материалы, где в Индии уже есть необходимая промышленная инфраструктура.