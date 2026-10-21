Gemini за рулём: Google связала ИИ в Android Auto с почтой и фотографиями

ИИ сможет найти автомойку по старой фотографии

Компания Google начала внедрять персонализированный режим Gemini в Android Auto. Автомобильный ИИ-помощник сможет использовать данные из Gmail, «Google Календаря», «Google Карт», «Google Фото», YouTube и поиска, чтобы давать ответы с учётом информации пользователя.

Gemini за рулём: Google связала ИИ в Android Auto с почтой и фотографиями
Источник изображения: Google

Например, Gemini сможет проверить статус рейса по письму с подтверждением бронирования, построить маршрут до врача по записи в календаре или найти автомойку по фотографии, сделанной ранее. Также ассистент сможет рекомендовать рестораны по пути с учётом привычек водителя.

Новая возможность работает только после активации Personal Intelligence в настройках Gemini и предоставления доступа к нужным приложениям. В автомобилях со встроенными сервисами Google персонализированные ответы будут доступны при подключённом смартфоне. Без этой настройки навигация, музыка, звонки и обычные запросы продолжат работать, но без учёта личных данных.

Развёртывание обновления для Android Auto уже началось. Поддержка автомобилей со встроенными сервисами Google появится в ближайшие месяцы. При этом на старте функция недоступна в Европейской экономической зоне, Великобритании, Швейцарии и Нигерии.

Искусственный интеллектGoogleGeminiAndroid Auto

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