YouTube прячет кнопку «Не нравится» от пользователей

Команда YouTube тестирует изменение интерфейса, из-за которого кнопка «Не нравится» на обычных видео перемещается в меню с тремя точками. На это обратили внимание пользователи Reddit и соцсети X.

В привычном варианте кнопка «Не нравится» расположена рядом с отметкой «Нравится» под видеороликом. В рамках эксперимента она скрывается в дополнительном меню, где также находятся другие действия, включая отправку жалобы. Чтобы поставить отрицательную оценку, пользователям придётся выполнять больше действий.

Пока неизвестно, насколько широко YouTube проводит тестирование. В Google не прокомментировали изменения. При этом подобные эксперименты компания проводит регулярно.

В 2021 году YouTube скрыл от зрителей общее количество отрицательных оценок под роликами, объяснив решение стремлением защитить авторов от травли. Сами создатели видео по-прежнему могут видеть число отметок «Не нравится». Несколько месяцев назад платформа также убрала отдельную кнопку «Не нравится» из YouTube Shorts, предложив искать соответствующий пункт в меню.