Honor X9e Pro почти трое суток простоял на улице на Арбате без подзарядки и потратил 27% заряда: эксперимент Honor и «ЛизаАлерт»

Honor, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и Билайн подвели итоги социального эксперимента на Арбате к 16-летию отряда. С 15 по 17 октября у дома 10–12 по улице Арбат стояла инсталляция: фигура пожилой женщины со смартфоном Honor X9e Pro в руках, которая будто бы не может найти дорогу домой. Счётчик на стенде зафиксировал 5015 взаимодействий. Засчитывалось каждое, если прохожий задерживался у стенда хотя бы на 15 секунд: читал информацию, пользовался смартфоном или выбирал способ позаботиться о близких.

Смартфон работал всю акцию, с 07:00 15 октября до 22:00 17 октября, то есть около 63 часов. Его ни разу не заряжали, хотя шёл дождь, было холодно, а посетители брали его в руки. К концу эксперимента осталось 73% заряда. В X9e Pro стоит аккумулятор на 11 000 мА·ч, для модели заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

На стенде рассказывали о сервисе Билайна «Геопоиск с ЛизаАлерт». Абонент заранее соглашается, чтобы при его пропаже координаты передали поисковому отряду. Подключение и использование бесплатны. С каждого X9e Pro, проданного в интернет-магазине и салонах Билайна с 15 октября по 15 ноября 2026 года, оператор планирует перечислить 100 рублей в общий сбор на оборудование для поисково-спасательных операций.

По данным «ЛизаАлерт», за 16 лет в отряд поступило больше 376 тысяч заявок на поиск пропавших. Живыми нашли больше 282 тысяч человек, погибшими — больше 30 тысяч, из них свыше 10 тысяч были старше 60 лет. В направлении «Лес на связи» добровольцы дистанционно выводят людей из леса, если у тех есть связь и заряженный телефон. Туда поступило больше 28 тысяч заявок. Горячая линия отряда 8 800 700-54-52 работает круглосуточно. Если человек пропал, нужно сразу заявить в полицию, а затем обратиться в «ЛизаАлерт», ждать трое суток не нужно.